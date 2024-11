Dona Alzira lançam single de estreia “Sal e Pimenta”

A banda Dona Alzira, projeto formado pelos músicos Diogo Mendes, João Feneja e Manuel Madeiras, lançou no dia 15 de novembro de 2024 o seu primeiro single, “Sal e Pimenta”. Influenciados por diversas bandas de indie rock, o grupo tem como objetivo trazer uma sonoridade única e eclética, que mistura o melhor de vários estilos num som autêntico e envolvente. A origem do projeto está na amizade destes jovens, cada um com uma trajetória própria, que decidiram colaborar para criar algo novo e fresco.

“Sal e Pimenta” é uma canção que capta a essência da banda e promete cativar o público com uma combinação de ritmos vibrantes, aleatoriedade e muita animação. A música composta por João Feneja, conta com a letra de Diogo Mendes, João Feneja e Manuel Madeiras, teve a produção a cargo da Neca Records, com mistura e masterização de Isaac Pimenta.

A acompanhar o lançamento, o conjunto vai partilhar semanalmente nas redes sociais excertos do processo criativo, culminando num pequeno documentário que mostrará a jornada desde a criação até à estreia do single. Esta canção simboliza o início da banda e promete ser o primeiro de muitos temas que os Dona Alzira têm preparados para o futuro.

Nascida de uma epifania, Dona Alzira caracteriza-se pela união de três amigos — Diogo, João e Manuel — que do sotaque perdido entre Santarém e Moura, fizeram uma harmonia tão única quanto portuguesa. É a celebração de uma língua e de uma cultura, em forma de canções que prometem deixar o ouvido atento e o coração quente.