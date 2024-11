Três almeirinenses no pódio no Troféu X-Trophy

Os almeirinenses João Duarte, João Pires e Rui Russo conquistaram pódios na 3ª prova do Troféu X-Trophy , que decorreu no fim de semana, dias 16 e 17 de novembro, na aldeia do Semideiro, no concelho da Chamusca.

João Pires, da equipa da equipa Bluemotor e com a moto Yamaha Wr250, venceu a Taça na Taça Yamaha – Bluemotor TT1, classificou-se no segundo lugar na categoria TT1, e ficou na terceira posição entre os veteranos, com um tempo de 01:34:50.449.

Já João Duarte, da Team Bianchi Prata Honda e com a moto Honda Crf450, venceu a categoria de TT2, com o tempo de 01:36:05.527.

Rui Russo, da equipa Bluemotor/Os Águias e com a moto4 Yamaha Yfz450, venceu a categoria de veteranos QuadsElite, com o tempo de 01:37:25.094. Em Quads Elite, Rui Russo foi 7º classificado. Carlos Reguinga, também de Almeirim, fez 10º lugar.

O X-Trophy é uma competição de resistência em todo-o-terreno para motos e quads, que reúne pilotos de grande talento que se destacam pela coragem e determinação.

No próximo fim de semana, Rui Russo e Carlos Reguinga participam na Monte Gordo Sand Race, a Taça do Mundo da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) de Corridas em Areia.