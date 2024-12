Atletas do Centro de Karate Amicale Almeirim participam em Estágio com o Campeão Mundial de Kumite Youssef Badawy em Coimbra.

Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, a equipa de Competição da Amicale Karate Portugal Martial Arts participou no prestigiado estágio liderado por Youssef Badawy, realizado na cidade de Coimbra. O evento, organizado pela Associação Marcial e Desportiva de Karate Portugal (AMDKP), contou com a presença de praticantes de todo o país que tiveram a oportunidade de treinar com o atleta egípcio, um dos maiores nomes em Kumite, do karate internacional.

Youssef Badawy, atual campeão mundial da WKF (World Karate Federation) World Team Cup, Campeão Mundial, vencedor dos Jogos do Mediterrâneo e Campeão Africano, trouxe à formação a vasta experiência e técnica apurada, proporcionando momentos de grande aprendizagem e inspiração para todos os participantes.

A Amicale Karate – Portugal Martial Arts (AP-PMA) esteve representada por oito atletas, 3 deles pertencentes ao Centro de Karate Amicale Almeirim: Duarte Jordão, Carlota Baptista e João Matias Pedro. Ao longo dos dois dias de intenso treino, a equipa teve a oportunidade de aprimorar técnicas avançadas, absorver ensinamentos valiosos e consolidar o espírito de equipa.

Segundo os responsáveis da AK-PMA, a experiência foi extremamente positiva, destacando-se como uma excelente oportunidade de evolução técnica e pessoal para os atletas. “Treinar com um campeão de renome como Youssef Badawy foi uma honra e um privilégio. A experiência foi enriquecedora e motivadora para toda a equipa, e, sem dúvida, queremos repetir no futuro,” comentou o Sensei Paulo Sérgio Jordão.

O estágio não só fortaleceu o desenvolvimento técnico dos atletas, como também reforçou o compromisso da Amicale Karate com a excelência e a aprendizagem contínua no karate. A equipa regressa motivada e pronta para aplicar os conhecimentos adquiridos nos próximos desafios competitivos.