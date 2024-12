Santarém aprova orçamento de 89,3 milhões de euros para 2025

A Câmara Municipal de Santarém aprovou esta sexta-feira, 29 de novembro, por maioria, com os votos a favor do PSD (4) e PS (4), e o voto contra do Chega (1) a estratégia orçamental para 2025. No documento está patente o Orçamento, as Grandes Opções do Plano e o Mapa de Pessoal para o ano 2025, cujo valor total ronda os 90 milhões de euros (89.325.014 milhões de euros).

Na apresentação do documento, que apresenta um aumento de cerca de 4 milhões de euros (+ 4,6%) relativamente a 2024, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), João Teixeira Leite considera que “este é um orçamento de concretização, ação e dinamismo, assente em três premissas: mais investimento, menos impostos e menos dívida. Priorizamos investimentos estratégicos que impulsionam o desenvolvimento e melhoram a qualidade de vida de todos, trabalhamos para aliviar os impostos municipais, permitindo que as famílias e as empresas tenham mais recursos para crescer e prosperar, e mantemos uma gestão financeira responsável, reduzindo a dívida pública e garantindo um futuro sustentável”, explica o autarca.

O Executivo Municipal teve em foco as linhas de financiamento que já estavam garantidas pelo Município, nomeadamente o Portugal 2030, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e os financiamentos bancários que foram aprovados ao longo de 2024. Trata-se de um documento estratégico para o Concelho de Santarém, com a experiência do passado, a solidez do presente e a ambição do futuro.

Destaque para a abrangência da estratégica autárquica, João Teixeira Leite lembrou que “o Município de Santarém continua a aumentar as respostas, ao nível do apoio social, da saúde, da educação e da proteção civil. Estes são os fatores principais e determinantes, aos quais queremos continuar a dar resposta, de forma a construirmos um Concelho em que a resposta a estes mecanismos levem as pessoas a continuarem a procurar-nos para viver, visitar e investir, enquanto aumentamos a qualidade de vida”.