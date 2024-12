Campanha do Banco Alimentar recolhe mais de cinco mil quilos de alimentos em Almeirim

Os voluntários da delegação do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém recolheram mais de cinco mil quilos de alimentos, na campanha que decorreu nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, no concelho de Almeirim.

Segundo dados do Banco Alimentar de Santarém, a que O Almeirinense teve acesso, nas várias superfícies comerciais do concelho de Almeirim, foram recolhidas 5.117 quilos de alimentos que serão distribuídos pelas mais de 70 associações do distrito apoiadas pelo Banco Alimentar de Santarém, estruturas que desempenham um papel crucial na ajuda às famílias que se encontram numa situação mais vulnerável.

Este número supera em mais de 600 quilos a recolha na campanha homóloga, no concelho de Almeirim, efetuada em dezenas de supermercados e realizada por dezenas de voluntários da Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia, Centro Paroquial, FAC, ProAbraçar, CRIAL, Agrupamentos de Escolas de Almeirim e das Fazendas de Almeirim, Catequese de Almeirim e das Fazendas e anónimos.

Manuel Lourenço, responsável do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém, no concelho de Almeirim, agradece a colaboração “de todas as instituições e voluntários” na campanha e ainda a todos os que através das suas dádivas “generosas e altruístas permitiram uma recolha tão significativa de alimentos”.

No distrito de Santarém, no total, foram recolhidos mais de 55 mil quilos (55.469 kg) de alimentos, superando em mais de uma tonelada o valor recolhido na mesma campanha de 2023 (54.122 kg).

A campanha do Banco Alimentar contra a Fome recolheu mais de 2.213 toneladas de alimentos em mais de duas mil superfícies comerciais do país. Os géneros alimentares recolhidos são agora distribuídos a 2400 instituições, que apoiam cerca de 400 mil pessoas.