Mil utentes admitidos pela Unidade de Hospitalização Domiciliária da ULS Lezíria

A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) atingiu um marco significativo ao admitir o seu milésimo doente, no final de novembro de 2024.

Desde que entrou em funcionamento, em junho de 2019, os profissionais da UHD já avaliaram mais de 2.500 doentes, realizaram mais de 11.500 visitas domiciliárias, tendo permanecido na casa dos doentes mais de 30.000 horas. No total, foram percorridos mais de 190.000 quilómetros. A Unidade tem vindo a alargar a cobertura geográfica e atualmente assegura a prestação de cuidados à população dos concelhos de Santarém, Almeirim, Rio Maior, Cartaxo e Alpiarça.

A UHD conta com uma equipa multidisciplinar, composta por quatro enfermeiras, um médico, tendo ainda o apoio de farmacêuticos, técnicos de farmácia, administradores hospitalares, assistentes técnicos e assistentes sociais.

Trata-se de uma modalidade de assistência que permite que os doentes que reúnam um determinado conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos possam estar internados no conforto do seu domicílio, com cuidados de nível hospitalar. Garante o atendimento 24 horas por dia, todos os dias, e fornece e gere terapêutica aguda e crónica do doente.