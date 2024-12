IP Santarém recebe encontro de instituições e unidades de eLearning do Ensino Superior

No próximo dia 13 de dezembro, o Instituto Politécnico de Santarém vai acolher o XII Encontro de Instituições e Unidades de eLearning do Ensino Superior – eL@IES2024, no Auditório 1 da Escola Superior de Educação (ESES) do IPSantarém (em formato híbrido).

Este encontro é uma organização do Laboratório de Educação a Distância e eLearning da Universidade Aberta (LE@D-UAb), do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) e da Universidade de Évora (UE).

O 12.o eL@IES, pretende promover a reflexão, o debate e a troca de experiências sobre a Dataficação da Educação, um tema emergente no ecossistema educativo. Pretende-se, ainda, o reforço e desenvolvimento de práticas de colaboração e de partilha entre as equipas e/ou unidades de eLearning das IES portuguesas.

Do Programa do encontro, salienta-se a intervenção da oradora principal, Covadonga Rodrigo, da Universidad Nacional de Educación a Distância e que vai abordar o tema “Educational innovation ecosystem based on ethical, inclusive and efficient data science”.

Integrado no encontro, e no dia 12, com início às 18h30, irá ocorrer o workshop com a temática “Como a escrita científica te pode ajudar”, dinamizado pelo nosso parceiro ReadytoPub. O workshop é em formato híbrido, ocorrendo na sala B.0.03 da ESES e em Zoom.