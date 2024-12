A Voz da Alma: Talento e qualidade reconhecido a nível nacional

Voz da Alma é um novo projeto que nasce em Almeirim.

Filipe Costa, pianista e maestro, professor no Conservatório de Música de Santarém e na Escola de Música FazCorus de Fazendas de Almeirim, natural de Capinha, uma freguesia do concelho do Fundão. Musico que já abraçou projetos de grande relevância no mundo da música e músico com muita experiência em produção de espetáculos e Maestro que por várias vezes foi agraciado com prémios de mérito pelo seu profissionalismo.

Mafalda Portelada é uma jovem fadista de 12 anos natural de Alpiarça, cuja paixão pelo fado começou cedo e se reflete na sua interpretação emotiva e autêntica. Em 2022, destacou-se ao participar no The Voice Kids Portugal, conquistando o público com sua voz marcante e presença cativante.

Desde então, tem sido uma presença regular nos eventos a nível nacional, tendo encantado plateias em Chamusca, Alpiarça e Mação nos anos de 2023 e 2024. Além disso, integra o Coro das Fazendas de Almeirim, mostrando sua versatilidade e dedicação à música. Com um pé na tradição e outro na inovação, Mafalda é uma promessa do fado que continua a emocionar e inspirar.

Este projeto consiste em dar uma nova roupagem a temas de autores portugueses tais como Amália Rodrigues, Fernando Tordo, Paulo Carvalho, entre outros. São dois músicos com muita experiência de TV e palco.

“A Alma da Voz’ é um concerto com cerca de 90 minutos, onde o piano e a voz se juntam para dar de uma forma simples e ao mesmo tempo intensa. Um concerto cheio de emoções para o público. Um concerto produzido essencialmente para auditórios ou cineteatros.