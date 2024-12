Maior parque temático de natal do Ribatejo está inaugurado

O Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca abriu, oficialmente, as portas esta sexta-feira, 6 de dezembro, num ambiente apoteótico de luz, cor e felicidade. A inauguração da quarta edição deste que é o Maior Parque Temático de Natal do Ribatejo foi marcada por um programa diversificado e momentos inesquecíveis que reuniram centenas de famílias no Parque Municipal da Chamusca.

O evento teve início com a Parada de Natal, onde os duendes, o Pai Natal, os animais embaixadores da Arca de Noel e a animação de rua criaram um ambiente mágico e de festa. De seguida os alunos da Rede de Universidades Seniores do Concelho da Chamusca (RUSCha) interpretaram algumas músicas de Natal, numa serenata que aqueceu ainda mais o ambiente.





Um dos momentos altos do evento foi o lançamento do hino oficial do Parque dos Sonhos de Natal 2024, uma das grandes novidades deste ano, interpretado por Mimicat, cantora e compositora portuguesa de música Pop e Soul. Vencedora do Festival RTP da Canção 2023, Mimicat representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção com a canção ‘Ai Coração’. Com a sua voz envolvente e carisma únicos, a artista trouxe um brilho especial ao Maior Parque Temático do Ribatejo.

Este ano, o Parque dos Sonhos apresenta grandes novidades com experiências únicas e momentos inesquecíveis.Entre as atrações imperdíveis, destaca-se:

a rampa de gelo natural, com 40 metros de comprimento, ideal para os mais aventureiros que se queiram desafiar numa descida repleta de emoção;

a Arca de Noel, um verdadeiro refúgio natalício onde habitam os Animais Embaixadores, prontos para encantar os visitantes com a sua simpatia e magia;

A Missão Secreta dos Duendes do Pai Natal traz uma dose extra de magia. Com a sua energia contagiante, os Duendes vão surpreender e criar momentos inesquecíveis de diversão e interação para toda a família.



Para além destas novidades, o Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca mantém as suas atrações de sempre: pista de gelo, roda dos sonhos, carrosséis, Mercadinho de Natal e, claro, a presença do Pai Natal na sua casinha, onde o “velhinho das barbas brancas” recebe os desejos e sorrisos das crianças. A animação de rua, com desfiles, espetáculos e personagens mágicas, e a deslumbrante iluminação natalícia que transforma o parque num cenário de fantasia, completam uma programação rica e repleta de surpresas.



O Parque Municipal, um dos jardins mais bonitos da região, ganha uma nova vida ao cair da noite, com um deslumbrante espetáculo de luzes. Trilhos iluminados, árvores cintilantes e reflexos mágicos criam um cenário encantador, perfeito para criar memórias que durarão para sempre. A sua topografia em declive eleva a experiência, oferece diferentes níveis de exploração e descobertas mágicas a cada passo. Cada canto do parque revela uma surpresa, como se a magia do Natal se renovasse constantemente, convidando os visitantes a mergulhar num mundo encantado de sonhos.

Cláudia Moreira, vice-presidente da Câmara Municipal da Chamusca, em declarações à imprensa referiu que “Este parque é um orgulho para o nosso Concelho, não só pelas novidades que este ano trouxemos, como a rampa de gelo e a encantadora Arca de Noel, mas também pelos expositores do Mercadinho de Natal, que promovem o que de melhor temos na região. É também um privilégio ver o nosso Parque Municipal, um dos mais belos da região, transformado num espaço de magia e felicidade, que atrai visitantes de toda a parte e promove o nosso comércio e cultura local”.

Visite o Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca e deixe-se envolver pelo espírito natalício num local onde a magia e a felicidade se encontram em cada detalhe.

Os Bilhetes estão à venda em TicketLine.pt, no Balcão Único do Município ou na bilheteira do evento. Há preços especiais para as escolas, para mais informações ligue 249 769 100.