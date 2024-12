HC ‘Os Tigres’ só sabe vencer no campeonato

O Hóquei Clube ‘Os Tigres’ recebeu e venceu o Santa Cita por 4-3, no sábado, dia 7 de novembro, em partida a contar para a 9ª jornada do campeonato nacional da 3ª divisão zona sul A.

Na partida realizada no Pavilhão Alfredo Bento Calado, a equipa de Almeirim esteve a perder, mas mostrou vontade de querer ganhar o jogo e conseguiu dar a volta ao marcador assegurando assim os três pontos. Com este resultado, os Tigres seguem invictos no campeonato, no segundo lugar da classificação, com os mesmos pontos do primeiro classificado SC Torres, mas com menos 2 jogos.

Os golos dos almeirinenses foram marcados por Rui Alves, Afonso Silva, Francisco Santos e Alexandre Costa.