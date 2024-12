Fazendense vence com golos nos últimos 20 minutos

O Fazendense recebeu e venceu o SL Cartaxo Sad por 2-0, com golos nos últimos 20 minutos de jogo. Carlos Bacalhau aos 79 abriu o marcador e depois Adonys Moreno, com um autogolo, escreveram a história do marcador.



Com os resultados da jornada 12, o Fazendense está no terceiro lugar com 29 pontos, menos quatro que o líder.



Na segunda divisão distrital, nenhum dos representantes do concelho conseguiram ganhar. O U. Almeirim foi o único que conseguiu pontuar, com empate a zero diante do Pontével. O Benfica do Ribatejo perdeu, em Rio Maior, por 6-0. E o Paço dos Negros, também foi derrotado em Benavente, por 3-1.