“Há sempre uma Música” de Diogo Piçarra no Cineteatro São João

O Cineteatro São João, no Entroncamento, recebe no dia 21 de fevereiro de 2025 (sexta-feira), pelas 21h30, o concerto “Há sempre uma Música” de Diogo Piçarra.

“Há Sempre Uma Música” que me lembra de ti, escreveu Diogo Piçarra numa das canções do seu novo álbum “SNTMNTL” (Sentimental). “Há Sempre Uma Música” é também o nome da canção que serve de mote a uma nova tour de auditórios, uma oportunidade única para viver uma noite mais intimista com um dos maiores artistas da atualidade.

Uma coisa é certa, haveremos sempre de nos lembrar das músicas de Diogo Piçarra, canções que rapidamente se transformaram em clássicos da música portuguesa, contabilizando uns impressionantes 15 galardões de Platina, 6 de Ouro, 2 de Dupla Platina, 1 de Tripla Platina e 1 de Quádrupla Platina.

Canções como “Há Sempre Uma Música”, “Amor de Ferro”, “Saída de Emergência”, Monarquia”, “Sorriso” ou “Não Te Odeio”, todas partes do último disco “SNTMNTL”, e todas singles de grande sucesso, não faltarão no alinhamento ao lado de grandes clássicos como “Tu e Eu”, “História”, “Trevo” ou “Paraíso”.

O que também não faltará no alinhamento é aquela música que será o público a escolher, aquela música que todos gostariam de ouvir na voz de Diogo Piçarra. Para cada concerto desta tour o artista dará a oportunidade ao público de escolher uma canção da sua vida para Diogo cantar, através de uma votação no seu perfil de Instagram, a mais votada em cada concerto terá direito a uma versão em palco.

Nesta nova tour Diogo Piçarra estará acompanhado em palco por Filipe Cabeçadas, seu baterista de longa data, aqui na bateria, programações e guitarras. Diogo Piçarra apresenta-se na voz, guitarra, piano e programações.

Os bilhetes estão à venda a 20€, em www.bol.pt, Worten, Fnac, CTT e na bilheteira do Cineteatro São João no dia do espetáculo uma hora antes (caso não esgotem anteriormente).