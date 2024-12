Urgências de Ginecologia e Obstetrícia com novo modelo de atendimento

Desde dia 16 de dezembro, entrou em vigor um novo modelo de atendimento nas Urgências de Ginecologia e Obstetrícia, na Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, com o objetivo de melhorar a gestão e otimização dos recursos, garantindo um atendimento mais eficaz e de qualidade para todas as utentes.

Esta medida decorre da aplicação de uma Portaria do Ministério da Saúde (n.º 325/2024/1, de 13 de dezembro), nos termos definidos pela Comissão Nacional da Saúde da Mulher, Criança e Adolescentes.

A partir dessa data, todas as utentes com queixas ginecológicas ou obstétricas deverão, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactar previamente a Linha SNS Grávida/Ginecologia, através do número 808 24 24 24. Esta linha será atendida por profissionais de saúde especializados, que realizarão uma triagem telefónica, com base em algoritmos validados, para determinar a urgência do caso e orientar para a resposta mais adequada.

A ULS Lezíria apela à colaboração das utentes, incentivando-as a utilizar a Linha SNS Grávida/Ginecologia antes de se deslocarem às urgências, de forma a garantir um atendimento mais eficaz e em conformidade com a prioridade dos casos.

O acesso prioritário às Urgências de Ginecologia e Obstetrícia mantém-se para as situações graves ou muito graves, como risco de vida da mulher ou do feto, bem como nos casos encaminhados pelos serviços de emergência pré-hospitalar ou pelos cuidados de saúde primários, os quais terão acesso imediato ao serviço de urgência, sem necessidade de triagem prévia.

Nos casos de menor urgência, a linha SNS Grávida/Ginecologia garantirá o agendamento de uma consulta de especialidade no Hospital, nas 24 horas seguintes, para as situações atribuídas com a “pulseira verde” (pouco urgente). Para casos classificados como “azul” (não urgente), será feito o encaminhamento para os cuidados de saúde primários, com agendamento até o dia útil seguinte.

A implementação deste modelo, que já foi testado com sucesso em outros países, visa melhorar a gestão dos recursos humanos e materiais, além de fomentar uma utilização mais adequada dos serviços de urgência, assegurando, assim, um atendimento de maior qualidade para todas as utentes.