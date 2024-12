Tiago Neves: Treinador, jogador… e filho da presidente

O Jornal O ALMEIRINENSE convidou o jovem treinador e jogador de Futsal no Futalmeirim, Tiago Neves, de 19 anos, para falar da experiência de ser ainda jogador e também treinar.

“A experiência está a correr bem, está a ser algo engraçado. Nunca tinha tido esta oportunidade. Comecei com eles há cerca de dois anos, e até agora tem corrido bem e sido engraçado. É um desafio grande, principalmente, por causa da diferença das idades. Quando comecei ainda era menor de idade, então eles viam-me como uma criança, como um deles. Mas, pouco a pouco, conseguimos manter o respeito e perceber como é que as coisas têm que funcionar”, explica o jovem.

Tiago admite que, às vezes, tem que falar mais alto: “Um bocadinho de “aumentar o tom”, mas sem exagerar senão eles pensam que é apenas mais um a gritar junto com eles. Temos que entender que temos que falar com cuidado com eles e explicar as coisas.”

Mas tudo é mais fácil quando os resultados aparecem. “Os resultados estão a aparecer, principalmente com os Petizes e os Traquinas, que tem corrido melhor. Já nos Benjamins nem tanto, mas também não é algo que preocupe muito, pois ainda são jogos lúdicos.”

Ainda que nesta fase da formação, Tiago reconheça que há muito para lá do marcador. “O resultado final importa, obviamente que todos os miúdos gostam de ganhar, mas não é o mais importante. O mais importante é eles perceberem o jogo e como funciona, e ter fairplay entre eles.”

Tiago Neves estuda em Rio Maior e está no curso de atividade física estilos de vida saudáveis. Também já foi árbitro e tenta passar aos atletas que há muito mais além do jogo. “Nós queremos forma. Queremos levar todos os pequeninos a saberem o mesmo, a treinar juntos, para quando chegarem a sénior, termos uma equipa forte, onde todos consigam perceber o que querem fazer.”

Tiago é também jogador do Futalmeirim mas, no último treino, antes do primeiro jogo do campeonato começar, fraturou o tornozelo. Já está há seis semanas lesionado, e pode ainda ser operado, mas só saberá em janeiro.

Sobre esta faceta invulgar de ser treinador/jogador e filho da presidente do Futalmeirim, Tiago assume que “é a faceta mais difícil que eu alguma vez tive. Foi um início um bocado estranho, os meus colegas implicavam comigo, talvez também por eu ser filho da presidente, mas acabou por se ir resolvendo e todos conseguimos entender quais os nossos papéis.”

Presidente que é mãe

”Quando lhe pedi, ele ainda tinha 17 anos, dizia que não tinha jeito, mas quando todos se afastaram, o Tiago foi o primeiro a dizer que assegurava a equipa e está aos olhos de todos, pais, crianças e mesmo das outras equipas a evolução que os meninos têm tido. O Tiago é focado, sabe o que quer, como em tudo não se deixa demover, esforçado, adora os meninos dele. O Tiago acha que há ali meninos com muito potencial, mas tem noção que ainda é muito cedo para exigir mais, mas vai sempre puxando mais por eles.”

Ana Silva, presidente do Futalmeirim e mãe de Tiago, revela ainda que “ele fica um bocadinho zangado naqueles dias em que eles estão mesmo só para brincadeira. Nos benjamins, num jogo, ao intervalo, disse para eles ficarem a pensar no que estavam a fazer de errado e onde podiam estar melhores.”

Por fim, nestas declarações a O ALMEIRINENSE, Ana ainda diz que Tiago é “um jovem com muito para crescer, mas que se nota todo o empenho e carinho que tem pelo que faz, quer tirar o curso de treinador de formação, segundo ele, poder ajudar mais e melhor os atletas.”