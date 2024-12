Centro de Karaté-Do Shotokan de Benfica do Ribatejo com vários pódios no Sardoal

O Centro de Karaté-Do Shotokan de Benfica do Ribatejo participou, no dia 21 de dezembro, no Torneio Inter Dojos da ANAM ( Associação Nacional Artes Marciais), no Sardoal.

A equipa do concelho de Almeirim conquistou vários pódios na competição e teve ainda karatecas a participar no painel de arbitragem.

Resultados: 1º Bianca Midões (Kata); 1º Vitória Figueiredo (Kumite); 1º Afonso Marinhas (Kumite); 2º Afonso Marinhas (Kata); 2º Diogo Midões (Kumite); 2º Mariana Moço (Kumite); 3º Pedro Eduardo (Kata) e 3º Santiago Eduardo (Kumite).

Também em competição estiveram Rafael Fernandes (Kata); Alice Rodrigues (Kata); Margarida Mesquita (Kata); Pedro Carvalho (Kata); Margarida Moço (Kata); Leonor Marinhas (Kata) e Francisco Figueiredo (Kata).

No painel de Arbitragem participaram Ariana Roque; Eva Fonte e Miguel Marinhas.