Padaria Fazendense a fazer delícias

O despertador toca às 6h30 de sábado, para, perto das 7h00, estar na Rua Marechal Craveiro Lopes nº4, Fazendas de Almeirim. Enviei mensagem do telefone a dizer que estava a caminho, mas no meia da azáfama, dos clientes e massa para aqui e para acolá… ninguém ouviu o “bip”.

Logo a seguir à porta, e atrás do balcão, a sempre disponivel Dona Maria (que repetidas vezes diz que é só Maria). Manda-me logo entrar para o “coração” da Padaria, onde estão o Rui, o Paulo, Pedro, Daniel e o David.

Gente que começou a trabalhar às 11h00 da noite do dia anterior e disfarça bem o cansaço. Mantêm a boa disposição e o alvo de muitas brincadeiras é o Rui, que reage também sempre bem-disposto.

O David explica que o trabalho começa com “uma conversa para se perceber o que há a fazer, o que há de encomendas… e depois começamos a preparar as massas.” Como há diferentes tempos para levedar é importante colocar as mãos ao trabalho.

Às 5h00/6h00 começam a sair carros para distribuir pão.

“Hoje, como é sabado, e nós não trabalhamos ao domingo, a azáfama é maior. Hoje é a dobrar.”, conta David Maurício a sorrir.

Mas, neste espaço, há muito mais do que pão caseiro. Das mãos destes homens, e comandados pela mulher a quem não acaba a energia (a Dona Maria), saem também bolos-rei, escangalhados e agora, a grande novidade, o bolo-rei de carnes.

Aqui entra a parte em que o David Maurício olha, orgulhosamente, para um bolo-rei escangalhado que está pronto num tabuleiro. “Aqui está o famoso escangalhado. O nosso ex-líbris que já está prontinho a sair. Este bolo continua a ser a referência da casa. É um bolo que toda a gente conhece e que, quem prova, diz que gosta e recomenda. É um bolo diferente e não existia a tradição do escangalhado.”

Em novembro, no certame de bolo-rei da ACIP – Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, a Padaria Fazendense levou a concurso três bolos. Na categoria de Inovação este ano tentaram algo fora do normal mas com a qualidade que tentam oferecer sempre: bolo-rei de carnes.

“Eu sou suspeito, mas o melhor é provar. Todas as pessoas que provam dizem que é excelente.”, atira com um sorriso nos lábios.

Este também está à venda mas exclusivamente sob encomenda prévia, com 4 dias de antecedência, e tem enchido tradicional, presunto, salpicão, bacon e … alguns segredos que a Padaria Fazendense guarda a sete chaves. O melhor é mesmo ir provar.

Valter Madureira