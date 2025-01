GNR e Município assinam protocolo para implementação de sistema de videovigilância

O Comando Territorial de Santarém e o Município de Vila Nova da Barquinha, no dia 7 de janeiro, assinaram um protocolo de cooperação para implementação de sistema de videovigilância, no edifício dos Paços do Concelho, no concelho de Vila Nova da Barquinha.

O protocolo de cooperação entre as duas entidades foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Freire, em representação do Município, e pelo Coronel Pedro Miguel Duarte da Graça, Comandante do Comando Territorial de Santarém. Este acordo visa implementar um Sistema de Videovigilância na sede do concelho, com o objetivo de reforçar a segurança de pessoas e bens, bem como prevenir a prática de ilícitos criminais.

O protocolo abrange a instalação de um sistema de videovigilância no Parque de Escultura Almourol – Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, com foco na proteção de pessoas e bens patrimoniais. Este sistema constitui um meio auxiliar adequado para assegurar a manutenção da segurança e ordem pública, contribuindo para a prevenção da prática de crimes e para o aumento significativo do sentimento de segurança das populações residentes e visitantes do concelho.