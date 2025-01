NERSANT e Adorior lançam Centro para o Empreendedorismo de Impacto em Santarém

O projeto RIBA – Centro para o Empreendedorismo de Impacto do Distrito de Santarém foi oficialmente apresentado à comunidade, numa sessão que decorreu na Startup Santarém no dia 14 de janeiro. O evento contou com a presença de representantes das entidades promotoras, investidores e entidades financiadoras, bem como dos primeiros projetos incubados no centro. O RIBA representa um investimento de mais de meio milhão de euros, financiado pela Portugal Inovação Social e pretende apoiar, num horizonte de 3 anos, 111 empreendedores e startups do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo que pretendam gerar um impacto positivo na sociedade a nível cultural, social e ambiental.

A sessão foi iniciada por António Pedroso Leal, Presidente da Direção da NERSANT, que destacou o papel fundamental da associação no apoio ao empreendedorismo na região. No seu discurso, o presidente sublinhou que o projeto RIBA é uma extensão natural do trabalho que a NERSANT tem desenvolvido ao longo dos últimos anos na área do empreendedorismo. Entre 2013 e 2024, a associação apoiou mais de 4180 ideias de negócio, elaborou 988 planos de negócio, ajudou à criação de 803 empresas, totalizando um volume de negócios de mais de 65 milhões de euros e a criação de 1378 postos de trabalho. De acordo com António Pedroso Leal, a NERSANT completou o ciclo do seu ecossistema de apoio ao empreendedorismo em 2016, “com a criação da Startup Santarém, a primeira incubadora da rede Startup Ribatejo, com espaços de incubação em Santarém, Ourém, Alcanena, Rio Maior e Torres Novas, em parceria com os Municípios”. “A rede Startup Ribatejo tem, neste momento, 92 empresas incubadas, incluindo 26 projetos internacionais”, estando agora, através do projeto RIBA, disponível para acolher projetos de empreendedorismo social. “Hoje, com o lançamento do RIBA, damos continuidade a este trabalho, mas com um foco renovado: o impacto social e um maior impacto na comunidade. Queremos apoiar projetos que criem valor económico, mas que também respondam aos desafios sociais que as nossas comunidades enfrentam. O empreendedorismo de impacto é, sem dúvida, o caminho para um futuro mais inclusivo, sustentável e resiliente”, afirmou o Presidente da Direção da NERSANT.

Da empresa Adorior, marcou presença na sessão de abertura Fernando Castelo Branco, Diretor Executivo e Gestor do Projeto RIBA, que, em conjunto com Rodrigo Castelo Branco, Gestor de Impacto do RIBA, efetuou uma apresentação exaustiva do projeto, do seu foco e impacto na comunidade. O projeto RIBA, explicaram, é uma iniciativa conjunta da NERSANT e da empresa Adorior, com o apoio do Portugal Inovação Social e o investimento das Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, bem como de outros investidores privados. O principal objetivo do RIBA é apoiar empreendedores na criação, desenvolvimento e/ou crescimento de projetos que visem dinamizar os ecossistemas locais e regionais de inovação social e empreendedorismo de impacto, através de processos de incubação, aceleração, capacitação e divulgação/ativação. O projeto abrange 9 concelhos do Médio Tejo e 11 da Lezíria do Tejo e pretende apoiar, no horizonte de 3 anos, 111 empreendedores e startups, num investimento total de mais de meio milhão de euros.

Miguel Pombeiro, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e António Torres, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, também marcaram presença, destacando longevidade da parceria estratégica com a NERSANT no âmbito do desenvolvimento regional e referindo a importância do projeto RIBA para a coesão territorial e o desenvolvimento económico e social das comunidades.

Filipe Almeida, Presidente do Portugal Inovação Social, salientou que o empreendedorismo de impacto é uma resposta cada vez mais relevante para os desafios sociais do país e destacou o papel das parcerias entre o setor público, privado e social para a criação de soluções inovadoras e sustentáveis. Referiu com agrado a área de implementação do projeto em duas regiões do país – o Centro e o Alentejo – referindo ainda que em 3 anos, o projeto RIBA tem como compromisso “incubar, acelerar e capacitar 111 projetos de inovação social”, contribuindo, assim, de forma decisiva para “fortalecimento dos ecossistemas locais e regionais de inovação social”.

Tiago Teotónio Pereira, Vogal Executivo da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Alentejo, efetuando um paralelismo com o edifício histórico que é a Escola Prática de Cavalaria – onde se situa a Startup Santarém e onde teve origem a revolução do 25 de abril – referiu que este espaço “tem, também, muita história de fundos comunitários, estando patentes nestas paredes uma década de relacionalmente entre a NERSANT e o programa regional do Alentejo”. O responsável pelo programa Alentejo 2030 – e, portanto, pela aprovação do projeto RIBA – referiu ainda que “a inovação social é entendida pelos fundos como uma estratégia de crescimento do território”, pelo que o próximo passo será “começar a desenhar um programa que responda ao crescimento inteligente do nosso território, com foco específico nesta área”.

Durante a sessão, foram apresentados dois dos primeiros projetos incubados no RIBA: o projeto Eco-Rayt, focado em soluções de sustentabilidade ambiental, e o projeto Woman for Women, que promove a capacitação e integração de mulheres em situação de vulnerabilidade.