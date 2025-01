Chamusca: Aprovado o maior orçamento da história do concelho

A Assembleia Municipal da Chamusca aprovou em dezembro/2024 o Orçamento Municipal para 2025 no valor de cerca de 23,8 milhões de euros, sendo o foco a Coesão Social, Económica e Territorial, seguido da Educação e Qualificação do Potencial Humano.



Este orçamento reflete o compromisso do Município com a criação de um território mais resiliente, inclusivo e preparado para os desafios do futuro. O orçamento para 2025 é o maior da história da Chamusca e reflete uma gestão responsável e transparente, alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua da qualidade de vida dos cidadãos. Entre as ações prioritárias no plano plurianual de investimentos, estão incluídas intervenções em áreas chave como infraestruturas, ambiente, mobilidade, saúde, educação e bem-estar animal. O orçamento de 2025 contempla ainda a realização de atividades de gestão autárquica de grande impacto, que visam modernizar os serviços prestados à população e garantir uma gestão financeira eficiente e equilibrada.

Principais áreas de investimento:

. Educação e Qualificação: Requalificação da escola sede, apoio às famílias e projetos de inovação social.

. Coesão Social, Económica e Territorial: Estratégia Local de Habitação, apoio às IPSS, à requalificação e alargamento de respostas sociais, à área da saúde, requalificação das estruturas rodoviárias, medidas de inclusão e inovação social.

. Empreendedorismo e Apoio à Criação / Fixação de Emprego: Incubadoras de inovação social, dinamização do Mercado Municipal, centro de apoio a empresas e requalificação do Centro de Incubação de Artes e Ofícios.

. Cultura e Património: Construção do Arquivo Histórico e Municipal e do Centro de Interpretação do Tejo e da Cultura Avieira.

. Turismo e Promoção Local: Realização de eventos de promoção Local, valorização das rotas turísticas, infraestruturas como áreas de serviço de autocaravanismo e dinamização do Centro de Cycling.

. Ordenamento do Território e Regeneração Urbana: Requalificação do espaço público, infraestruturas de abastecimento de água, saneamento e telecomunicações, medidas para a melhoria da mobilidade e circulação automóvel.

. Sustentabilidade Ambiental: Medidas de eficiência energética, valorização de resíduos orgânicos e novos sistemas de recolha seletiva, e projetos como o CROAL para a saúde e bem-estar e animal.

De acordo com Paulo Queimado, Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, “este orçamento está estruturado de forma clara e objetiva, através de objetivos, programas e projetos desagregados, identificando as rubricas orçamentais que asseguram a execução de cada uma das ações. Os encargos previstos para o ano de 2025, bem como para os anos seguintes, estão devidamente indicados, garantindo a transparência e a previsibilidade da execução orçamental.”

O Presidente da Câmara acrescentou ainda que “neste orçamento, delineamos uma visão de futuro para a Chamusca, ancorada nos valores da solidariedade, inovação e justiça social. Apostamos fortemente nos fundos europeus do PRR e do PT2030, entendendo que esta é uma oportunidade única para concretizar projetos que reforcem a coesão e a competitividade local. O município está determinado a aproveitar esses recursos para projetar um território resiliente e capaz de responder aos desafios globais com soluções locais. Reafirmamos que cada projeto, cada obra e cada iniciativa foi pensada para gerar um impacto positivo e duradouro na vida de todos os que escolhem a Chamusca como lar.”



As Grandes Opções do Plano (GOP´s) para 2025 totalizam um valor de cerca de 20M€. O eixo da Coesão Social, Económica e Territorial é o de maior dotação, com mais de 4,5M€ (22,5% do total). Seguem-se as áreas da Educação e Qualificação do Potencial Humano com mais de 4,4M€ (22%), a Consciência Ambiental e Sustentabilidade no Uso de Recursos com mais de 2,3M€ (11,5%). Outros destaques incluem o Ordenamento do Território e Regeneração Urbana com mais de 1,5M€ (7,5%) e a Cultura e Valorização do Património com cerca de 2,1M€ (6%).

Entre os principais investimentos para 2025, Paulo Queimado sublinhou ainda a conclusão da requalificação da Escola Básica e Secundária, com um investimento superior a 6M€, e a conclusão da construção do Arquivo Histórico e Municipal, com um valor total de empreitada superior a 1,2M€. Entre outros projetos importantes inclui-se a requalificação e refuncionalização urbana sustentável e regeneração de espaços públicos, bem como a conclusão da fase 2 das piscinas municipais.



O orçamento para 2025 vai ser ainda reforçado com o saldo de gerência de 2024, no valor de cerca de 2,6M€, verba que se destinará a reforçar várias rubricas com necessidade de financiamento.

“Este orçamento marca um ponto de viragem na história da Chamusca, refletindo a ambição de um Concelho que quer ser competitivo, inclusivo e inovador. O Município da Chamusca reafirma o seu compromisso com os seus cidadãos, trabalhando de forma responsável e estratégica para criar um território mais equilibrado e com mais oportunidades para todos”, concluiu o Presidente da Câmara.