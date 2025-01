IVV recebe Gala da Cidade do Vinho

Almeirim, Santarém, Cartaxo e Alpiarça encerram as atividades da “Cidade do Vinho 2024” com uma gala que vai decorrer em Almeirim, nas instalações do IVV.



Esta é a segunda cerimónia de teste que o espaço vai receber.



Os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém defenderam o título de Cidade do Vinho ao longo do ano de 2024, realizando um vasto conjunto de eventos de promoção dos seus territórios e que deram a conhecer os seus vinhos, a gastronomia e as suas tradições.

Estes quatro municípios vão passar o testemunho a cinco municípios alentejanos da Serra d’ Ossa — Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo e Vila Viçosa, que serão Cidade do Vinho neste ano de 2025.