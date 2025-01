GNR investiga assalto que pode estar relacionado com os de Almeirim (VÍDEO)

A GNR está a investigar e a perceber se há relação do assalto da passada quinta-feira, em Santarém, com os assaltos dos últimos dias, em Almeirim.



Tal como no assalto à ourivesaria de Almeirim, o assaltante apresentou sotaque e estava de cara destapada.



As câmaras de videovigilância da loja de roupas e malas Malicoset, situada no centro histórico de Santarém, registam um assalto levado a cabo esta quinta-feira, 24 de janeiro, no mesmo dia em que se registaram assaltos na cidade de almeirinense.