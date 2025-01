Encontro dos Reis do Footkart trouxe a Almeirim 2000 pessoas

O FOOTKART realizou, no passado fim de semana, a décima terceira edição do ENCONTRO DOS REIS DO FOOTKART …

Estiveram em Almeirim trinta e quatro equipas de seis escalões diferentes, desde Sub8 a Sub13, aproveitando a paragem dos campeonatos devido à formação dos árbitros do distrito.



No Encontro dos Reis todos os jogadores, que nele participaram, ganharam uma medalha com a imagem do Encontro e as equipas participantes ganharam um troféu.





Estiveram presentes mais de 700 pessoas (entre jogadores, treinadores, delegados, diretores e voluntários) que todos juntos permitiram a concretização do maior e mais competitivo Encontro dos Reis do Footkart de sempre. A estas juntam-se amigos e familiares pelo que terão sido mais de 2000 a passar por Almeirim.



“Os nossos parceiros ajudaram na concretização das nossas ideias / momentos e dessa forma foi possível, mais uma vez, inovar e fazer crescer o momento. Uma alegria e um contentamento contagiante da parte que quem nos visita e nosso no término permitiu ficar com uma certeza, é para continuar para o ano”, assume o clube organizador.