China taxa o petróleo norte-americano; O que isto causa?

Em resposta às taxas aduaneiras norte-americanas, a China definiu uma alíquota de 10% sobre o petróleo americano. Já o carvão e o gás GNL são taxados em 15%

Desde o início do regresso à Casa Branca, o novo presidente norte-americano, Donald Trump, tem feito insistentes ameaças aos países vizinhos, como o México e o Canadá, e também à China. Depois de muitas ameaças, Trump decidiu aplicar tarifas aduaneiras aos países que considera uma “ameaça” aos Estados Unidos.

Assim, o presidente assinou um decreto que impõe uma taxa aduaneira de 25% para os três países. Vale lembrar que o México e o Canadá são parceiros comerciais importantes dos EUA há anos. Por isso, a decisão surpreendeu e foi rapidamente suspensa. A Casa Branca informou na última segunda-feira (3) que as tarifas de 25% foram suspensas para os países vizinhos. No caso da China, a tarifa mantém-se.

Em resposta às taxas aduaneiras, o Ministério do Comércio da China anunciou medidas contra produtos fabricados nos Estados Unidos. A taxa aduaneira de 10% afeta máquinas agrícolas, veículos e petróleo. Para o carvão e o gás liquefeito, as tarifas estão fixadas em 15%. Apesar da disputa, há expectativa de que as duas nações iniciem conversações nos próximos dias para tentar chegar a um acordo.

Mas afinal, o que isso causa em Portugal e nos demais países da Europa? Para responder a essa questão, preparamos uma análise especial. Confira todos os detalhes a seguir!

China promete respostas jurídicas às novas taxas aduaneiras dos EUA

O preço do petróleo brent hoje opera em alta, com os desdobramentos da rixa tarifária entre os Estados Unidos e a China. Isso acontece devido à maior volatilidade nos preços do petróleo, provocada pelas tensões comerciais. Criou-se uma urgência em buscar alternativas para lidar com a situação.

Entre as tensões, a China reforça que as taxas impostas pelos EUA violam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Por isso, planeia levar o tema à entidade internacional, com o objetivo de proteger-se e pôr fim às taxas de 25% aplicadas sobre produtos chineses.

Além disso, a China também prometeu investigar a Google. A empresa norte-americana enfrenta acusações de violação das leis antitruste no país asiático. A Administração Estatal para a Regulação do Mercado da China deverá iniciar uma investigação para apurar o caso.

Como a guerra aduaneira entre China e EUA afeta Portugal?

A guerra aduaneira entre China e Estados Unidos aumenta a volatilidade do preço do petróleo, gerando inflação e encarecendo toda a cadeia produtiva em Portugal e no bloco europeu. Ao mesmo tempo, esta disputa pode criar oportunidades.

Novas parcerias com a China podem fortalecer a moeda única europeia e impulsionar setores estratégicos, como o da tecnologia verde. Hoje, Trump é abertamente contrário às políticas ambientais, ao contrário da China, que investe na descarbonização da sua indústria.

Qual é o futuro das taxas aduaneiras entre China e EUA?

Trump defende as taxas sobre produtos chineses, argumentando que Pequim falhou em impedir a chegada de Fentanil aos Estados Unidos. Em resposta, a China aplicou tarifas equivalentes. O problema é que a Casa Branca já sugeriu que poderá aumentar as tarifas caso a China continue a retaliar. Com isso, é possível que os custos aduaneiros subam ainda mais.