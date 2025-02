Chamusca promove desafios em família para o sucesso escolar e a consolidação dos laços familiares

Decorreu no dia 8 de fevereiro, na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva a primeira sessão “Missão mTiny: Desafios em Família”.

Esta iniciativa enquadra-se no âmbito do Eixo 4 – Educação Positiva (Parentalidade Positiva e Consciente) e do Eixo 5 – Educação pela Inovação (Sala do Futuro), do PIPSE (Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar).

A atividade, dirigida a pais/cuidadores e filhos, contou com a presença do robô mTiny, que proporcionou uma experiência educativa e interativa. Durante a sessão, os participantes tiveram a oportunidade de explorar o funcionamento deste robô educativo, que estimula a aprendizagem e a criatividade, e introduz conceitos básicos de programação, lógica e resolução de problemas através do jogo.

No desafio proposto, os participantes criaram uma história na qual o mTiny, acionado por cartões de comando, executava diferentes ações, tais como mover-se, tocar música e expressar emoções. Esta atividade teve como objetivo reforçar competências na área da programação e da robótica, promover a colaboração e a comunicação e, assim, fortalecer os laços familiares através da partilha de momentos lúdicos e educativos.

A terminar a sessão foi abordado o tema da comunicação na parentalidade positiva, um momento enriquecedor que permitiu refletir sobre o impacto da comunicação no desenvolvimento emocional e social das crianças. A iniciativa reafirma a importância da comunicação como um pilar fundamental na promoção de relações parentais baseadas no respeito, na compreensão e na empatia.

Esta ação reforça o compromisso do Município da Chamusca em apoiar o sucesso escolar através do envolvimento ativo das famílias no processo educativo. Em breve, serão divulgadas as datas das próximas sessões temáticas destinadas às famílias.

Atualmente, a programação, a robótica e o código desempenham um papel fundamental na transformação da sociedade. Desde a automação de tarefas simples até à criação de inteligência artificial mais sofisticada, estas áreas impulsionam a inovação em diversos setores, nomeadamente no da educação. À medida que o mundo se torna cada vez mais digital, investir, compreender e dominar estas competências não só amplia oportunidades profissionais, como também permite que nos adaptemos às exigências do futuro.

Segundo Cláudia Moreira, vereadora da Educação, “com esta iniciativa promovemos o desenvolvimento de várias competências fundamentais para o futuro dos nossos jovens e da comunidade, abrindo as portas para um futuro promissor e contribuindo para que áreas como a tecnologia sejam direcionadas para o bem comum e estejam acessíveis a todos”.

Estas ações refletem também o empenho do município em contribuir para o desenvolvimento equitativo de gerações e género, promovendo a inclusão e o acesso igualitário a todas as áreas do conhecimento e da inovação. Segundo o website Women Tech Network, atualmente as mulheres representam cerca de 35% do mercado de trabalho na área da tecnologia. Embora tenha ocorrido uma melhoria significativa desde o início dos anos 2000, este ainda é um setor com um potencial considerável para promover a igualdade de género e criar mais oportunidades para a inclusão, especialmente nas áreas emergentes como a robótica e a programação.