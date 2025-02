Guia Repsol Portugal 2025 é em Santarém

Santarém foi a cidade escolhida para ser palco de um grande evento de dimensão internacional: Guia Repsol Portugal 2025.



O evento vai contar com diversas iniciativas que vão mobilizar a população em geral e em particular a comunidade gastronómica. O momento principal, a Gala do Guia Repsol, será no dia 7 abril no Convento de S. Francisco, ainda vão existir ainda iniciativas no Jardim da República e o Mercado Municipal vão ter grandes momentos.

“Será uma oportunidade única para mostrar ao mundo a beleza e a cultura do nosso Concelho, enquanto celebramos a excelência gastronómica do País”, destaca o presidente da autarquia João Teixeira Leite.