NERSANT reconhecida como Câmara de Comércio e Indústria

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém foi oficialmente reconhecida como Câmara de Comércio e Indústria para a região da Lezíria e Medio Tejo, consolidando a sua posição como entidade de referência na promoção do desenvolvimento económico e empresarial da região.

A decisão foi formalizada através de portaria publicada no Diário da República, no dia 11 de fevereiro, e vem reforçar o papel da NERSANT enquanto promotora do empreendedorismo, inovação e internacionalização das empresas da região de Santarém.

Fundada em 1988, a NERSANT tem como objetivo a promoção do desenvolvimento económico e empresarial da região do Ribatejo, desenvolvendo, ao longo da sua existência, uma relevante atividade na promoção do empreendedorismo, de fomento à inovação, e na internacionalização das empresas da região, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento económico local, com repercussões na economia nacional. Adicionalmente, a NERSANT tem estabelecido parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas, desenvolvendo ao longo dos tempos um vasto leque de atividades, com especial destaque para a realização de certames e eventos empresariais, promovendo ações de formação dedicadas à empresarialização, e missões empresariais internacionais, visando sempre a melhoria da competitividade das empresas da região.

“Este reconhecimento representa um passo fundamental para a NERSANT e para todas as empresas da região. Com esta nova designação, poderemos oferecer um conjunto de serviços no âmbito da internacionalização, facilitando o acesso a novos mercados e reforçando a competitividade das nossas empresas além-fronteiras. Continuaremos a trabalhar de forma estratégica para apoiar o crescimento e o sucesso dos nossos associados, contribuindo ativamente para o desenvolvimento económico do Ribatejo”, afirmou António Pedroso Leal, Presidente da Direção da NERSANT, em relação a este reconhecimento.

Com esta nova designação, a NERSANT reafirma o seu compromisso em continuar a apoiar o crescimento e a competitividade das empresas da região, promovendo um ambiente propício ao investimento, à inovação e à internacionalização.