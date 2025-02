Quinta do Casal Branco celebra os 250 anos do nascimento do 1.º Conde de Sobral – Hermano José Braamcamp de Almeida Castelo Branco (1755 – 1846)

A Quinta do Casal Branco assinala um marco histórico: os 250 anos do nascimento

do 1o Conde de Sobral, Hermano José Braamcamp de Almeida Castelo Branco,

uma figura incontornável na história agrícola e vitivinícola da região do Tejo.



O primeiro Conde de Sobral viveu numa época de grandes desafios e

transformações, especialmente no setor agrícola e do vinho. A região do Tejo foi

profundamente afetada pelo decreto de arranque das vinhas emitido pelo Marquês

de Pombal, em 1765. Foi graças à visão e determinação do 1o Conde de Sobral que

a revitalização agrícola e vitivinícola na Quinta do Casal Branco foi retomada. Em

1817, ordenou a construção da primeira adega da Quinta, nas terras que

pertenciam à sua família desde 1723.





Ao longo de 250 anos, a Quinta do Casal Branco soube adaptar-se às mudanças

sociais e económicas, preservando sempre a sua essência e compromisso com a

excelência. Para celebrar esta herança ímpar, 2025 será marcado por um conjunto

de eventos e iniciativas que visam partilhar e honrar este legado com os nossos

parceiros.



O primeiro momento comemorativo teve lugar no passado domingo, 16 de fevereiro,

com um recital de piano protagonizado pela talentosa Marta Menezes, pianista com

raízes ribatejanas. Intitulado “Um Piano Português”, o recital destacou a riqueza da

música portuguesa, apresentando obras de compositores e pianistas de referência,

numa celebração intimista que reforçou os laços da Quinta do Casal Branco com a

comunidade local.



Esta celebração dos 250 anos representa não apenas um tributo ao passado, mas

também um compromisso com o futuro, com a inovação e a sustentabilidade,

perpetuando a sua história para as gerações vindouras.

Fotos: Hugo Lourenço