A Chamusca é amiga do Desporto

A Câmara Municipal da Chamusca ficou em 2º lugar pelo Plano de Comunicação apresentado no âmbito do programa Município Amigo do Desporto.

O Município da Chamusca foi distinguido com o Prémio de Reconhecimento pelo seu Plano de Comunicação, para Municípios com população até 10.000 habitantes, no âmbito do programa Município Amigo do Desporto.

A cerimónia de entrega do prémio decorreu durante o Seminário realizado no Cineteatro Messias, na Mealhada, subordinado ao tema “O Desporto precisa de todos. Como? Comunicação. Desafios e Oportunidades”.

O prémio foi entregue pelo coordenador nacional do programa, Pedro Mortágua Soares, em reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo município na implementação de um plano estruturado e eficaz de comunicação na área do desporto e da atividade física.

Esta distinção é o resultado de um esforço conjunto de colaboradores, parceiros e cidadãos que têm contribuído para o sucesso e reconhecimento das iniciativas desportivas do Município da Chamusca.