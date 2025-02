Alpiarça assinala Dia da Mulher

No próximo dia 8 de março, a Câmara Municipal de Almeirim celebra com todas as mulheres com um programa especial, cheio momentos de cultura, animação e bem-estar! .

10h00 | Distribuição de flores pelo concelho de Alpiarça

10h00 | “MULHERES MAIS ATIVAS” – Manhã de animação e atividades desportivas PARA TODOS no Jardim Municipal

15h00 – “SENHORAS DA HISTÓRIA” | Visita temática gratuita à Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, uma oportunidade para conhecer a história do Museu de uma forma única e inspiradora.

22h00 – Espetáculo de Teatro “ATÉ PARECE UMA REVISTA!”, pela Farrapo d’Arte – Associação Cultural no Salão dos Bombeiros e da Música [ENTRADA GRATUITA mediante levantamento de bilhete]



Ao longo do dia | Visitas orientadas gratuitas à Casa dos Patudos para todas as mulheres do concelho.