Enoturismo premium da Quinta da Lagoalva inclui a família e enólogo nas experiências

Com 660 hectares contíguos, a Quinta da Lagoalva estende-se pela margem sul do rio Tejo, em Alpiarça, a 10 quilómetros de Santarém e a cerca de uma hora de Lisboa. Pertença da família Holstein Campilho, é uma das maiores e mais antigas quintas do Ribatejo e a mais emblemática – até pela dimensão histórica e cultural – de um coletivo de propriedades do Grupo Lagoalva. Amplamente conhecida pelos seus Vinhos do Tejo, a Quinta da Lagoalva tem no enoturismo uma aposta cada vez mais forte e com novas ofertas, destinadas a públicos que procuram programas mais exclusivos e intimistas. Integrada na Rota dos Vinhos do Tejo é um dos produtores da Tejo Wine Route 118.

A Quinta da Lagoalva acaba de lançar a experiência “No Palácio da Lagoalva com a família”, que começa com um passeio guiado pelo núcleo central da Quinta, com visita à capela de São Pedro, onde há um breve enquadramento dos usos e costumes de antigamente e de hoje; ao Museu, onde está exposto o património dos carros de cavalos da Lagoalva; e à cavalariça, onde é mostrada a coudelaria da família. Com grande foco na produção de vinhos, ninguém sai da Lagoalva sem passar pela adega, onde é explicado o processo de vinificação e estágio. Nesta experiência, o momento alto é uma prova de vinhos – de categoria Grande Reserva – e a degustação do azeite da Quinta Lagoalva, seguida de almoço no Palácio da Lagoalva, acompanhado por um dos proprietários, a quem poderão ouvir contar a história e histórias desta que é uma quinta com mais de 832 anos. De notar que a história da Quinta da Lagoalva remonta ao séc. XII, quando o rei de Portugal assinou a comenda de doação de vários territórios nesta região à Ordem de Santiago de Espada, após os seus heroicos feitos na conquista de Santarém. Pertenceu a esta ordem durante seis séculos, passou para o Conde da Póvoa e, anos mais tarde, para o Duque e Casa de Palmela, passando, por sucessão, para os seus descendentes, até à atualidade. Esta proposta tem um valor de €190,00 por pessoa.

A partir de €30,00 por pessoa, são várias as propostas de enoturismo e eventos que a Quinta da Lagoalva proporciona ao longo do ano e que estão disponíveis para consulta no site www.lagoalva.pt ou dos contactos turismo@lagoalva.pt, 243 559 070 ou 912 021 033. Em registo de “chave-na-mão” são sete as opções, com a mais “embrionária” – “Viver a Lagoalva” – a incluir visita, prova de vinhos e azeite, com opção de almoço. Com um forte vínculo ao mundo equestre e detentora de uma imponente coleção de carros de cavalos, a Quinta da Lagoalva proporciona um passeio de charrete, para quem quiser ficar a conhecer melhor a propriedade e os seus produtos agrícolas: a cortiça, o azeite e o vinho. O programa “Explorar a Lagoalva em charrete” pode ou não incluir almoço, o que dita o valor de €75,00 ou €100,00, respetivamente. O passeio pedestre, a prova de três vinhos e azeite estão sempre incluídos.

Para enófilos mais experientes, a Quinta da Lagoalva tem duas experiências vínicas com os enólogos Pedro Pinhão e Luís Paulino: há um convite para “Aprender com a Lagoalva” (curso de vinhos com almoço; duração: 5 horas; preço: €150,00 por pessoa) e outro para “Criar com a Lagoalva” (workshop de vinhos com almoço; duração: 5 horas; €195,00 por pessoa). Na primeira, são abordados os conceitos terroir, vinhas, vindima, técnicas de vinificação, denominações de origem, prova visual, olfativa e gustativa, aromas e defeitos. Tudo isto depois de uma visita às vinhas, à adega, onde é feita uma prova comparativa e comentada de vários vinhos. No workshop mete-se a “mão na massa” ou o “vinho na garrafa”: diferentes equipas têm a missão de criar o seu próprio vinho, que o enólogo prova, às cegas, a fim de eleger o que mais gosta. Esta atividade termina com uma prova de três vinhos, azeite, produtos regionais e almoço.

Para além dos programas apresentados, na organização de eventos corporate, a Quinta da Lagoalva dispõe de ótimas condições para a sua realização. A sua estrutura, dimensão e localização privilegiada no centro do país, torna-a no espaço ideal para a organização de eventos team building, lançamento de produtos, apresentações e conferências, assim como almoços de equipa. Também é possível casar na Quinta da Lagoalva, usufruindo da capela da família, dos espaços da quinta ou elegendo uma tenda.

QUINTA DA LAGOALVA: OFERTA DE ENOTURISMO E EVENTOS

Experiências chave-na-mão

Viver a Lagoalva – a partir de €30,00 (há opção com almoço)

Explorar a Lagoalva em charrete – a partir de €75,00 (há opção com almoço)

Aprender com a Lagoalva – €150,00

Criar com a Lagoalva – €195,00

No Palácio da Lagoalva com a família – €190,00

Experiências à medida

Team buildings para empresas, com uso exclusivo dos espaços. Reuniões ou apresentações corporate. Lançamento de produtos. Visita ao núcleo central da Quinta: adega, capela, museu dos carros de cavalos, cavalariça. Passeio de charrete pela propriedade. Provas, workshops e cursos de vinhos, comentados pelos enólogos. Visita às vinhas e olivais centenários. Visita ao observatório de aves e ao Paúl da Lagoalva. Almoços harmonizados, na Rota dos Vinhos da Lagoalva. Casamentos nos espaços da Quinta ou em tenda, com possibilidade de matrimónio na capela.