Atletismo de Almeirim com duas atletas nas finais dos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos

A secção de Atletismo da Associação 20km de Almeirim esteve representado com duas atletas nos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos, que se realizaram no passado fim de semana, 22 e 23 de fevereiro, em Vagos.

Rita Paciência competiu em sub23, na tarde de sábado, 22 de fevereiro, na disciplina do lançamento do martelo, alcançando a marca de 38,59 metros, que lhe garantiu o oitavo lugar na competição.

Miriam Cachulo, na sua primeira competição a nível nacional, participou em sub18, na manhã de domingo, dia 23 de fevereiro, na disciplina do lançamento do disco. A jovem atleta conquistou o sétimo lugar, com um lançamento de 25,78 metros.

Para o próximo fim de semana, 1 e 2 de março, a secção de Atletismo da Associação 20km de Almeirim continuará em competição. No sábado, Guilherme Mendes representará a seleção distrital no Triatlo Técnico Nacional, a decorrer no Centro de Alto Rendimento no Jamor (Oeiras). No domingo, a equipa marcará presença na Nave Desportiva de Alpiarça para competir no Torneio de Salto em Altura em sala.