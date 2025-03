Seis meses depois da morte de João Bento, o pai quer justiça (vídeo)

Assinalam-se hoje, dia 7 de março, seis meses depois da morte de João Bento, militar da GNR. O jovem de 27 anos morreu, no dia 7 de setembro, após despiste da moto em que seguia, na Estrada Municipal 577 perto dos Marianos, no limite do concelho da Chamusca com Almeirim.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) para o socorro saiu de Abrantes, porque a de Santarém não estava disponível. Foi acionada a ambulância da Chamusca, mas Almeirim seria mais perto. O condutor da moto terá esperado 44 minutos pelo socorro.



O pai de João não se conforma com a perda. Ao jornal O ALMEIRINENSE, no local onde o filho perdeu a vida esclarece: “Estou indignado com o CODU, pois não houve autorização para os Bombeiros Voluntários de Almeirim o socorrerem.”



Diz o pai, com as lágrimas nos olhos, que “a 1 de fevereiro 2025 houve um acidente no mesmo local e já houve autorização dos bombeiros de Almeirim a prestarem socorro aos acidentados. Que país é este para uns é uma coisa e para outros é outra. Se os bombeiros de Almeirim tivessem ido talvez o meu filho estivesse vivo.”



Eduardo Bento lembra mesmo que prometeu “pela morte do meu filho ir até às últimas consequências e apurar a verdade. Vou até ao tribunal.”



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, na origem do despiste pode estar um obstáculo que terá surgido à frente de João Bento.

Notícia relacionada: