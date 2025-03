Tony Carreira, Quim Barreiros e Richie Campbell nas Festas de S. José em Santarém

Tony Carreira, Quim Barreiros e Richie Campbell são os cabeças de cartaz das Festas de S. José, que se realizam entre 19 e 22 de março, em Santarém. As festas de celebração do feriado municipal de Santarém arrancam com o objetivo de enaltecer as tradições, a cultura e a festa brava.

Segundo a autarquia scalabitana, esta celebração pretende “enaltecer o padroeiro do concelho, S. José, e conjuga as vivências do sagrado e do profano, promovendo as tradições, o artesanato e a gastronomia, com tasquinhas e restaurantes a cargo das associações do concelho, o evento oferece ainda música e muita diversão para todas as faixas etárias”.

As tradições e ícones desta festa são o folclore, em que o fandango é o rei da festa, o artesanato, a gastronomia, os campinos, a que se associa a festa brava e o ambiente tipicamente ribatejano, recriando a festa do Ribatejo.

João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém afirma que “as Festas de São José são um momento de afirmação de Santarém, de mostrar ao País o que de melhor existe a nível das nossas memórias e raízes culturais. Vamos ter várias novidades, desde logo na organização do espaço e nas dinâmicas criadas. O cavalo, o toiro, a festas brava, a força da nossa juventude, as nossas Juntas de Freguesia, as nossas Associações vão fazer parte integrante da Festa. O impacto na economia local é muito relevante, vamos viver dias de entusiasmo e muita alegria”.

São vários os momentos altos da celebração, cujo o programa inicia no dia 15 de março com a Sessão Evocativa da Tomada de Santarém aos Mouros, no Jardim das Portas do Sol. No feriado municipal, Dia do Pai, Dia de São José, o dia inicia com a inauguração da Torre das Cabaças com a presença da Ministra da Cultura, Drª Dalila Rodrigues, no mesmo dia, às 10.30h, vamos ter a Missa de Solenidade de S. José com a presença de Sua Exa. o Reverendíssimo D. José Traquina Bispo de Santarém e Sua Eminência o Cardeal D. Américo Aguiar Bispo de Setúbal seguido da tradicional procissão em Honra de S. José.

No dia de arranque vamos ter ainda a apresentação pública do Parque Natura Tejo, projeto de requalificação da frente Ribeirinha e a abertura do Mercado Municipal. O dia terminará com um fogo de artifício junto à Casa do Campino.

O programa anuncia ainda como destaques os concertos de Tony Carreira (19 de março), Quim Barreiros (21 de março), Richie Campbell (22 de março), Orquestra Típica Scalabitana (22 de março), noite de Tunas (20 de março), dj’s (todos os dias), desfile etnográfico e mostra de folclore (22 de março), Corrida de Toiros (22 de março), largadas de toiros diárias, batismos equestres e outras animações.

As Festas de São José contam com uma vasta mostra gastronómica com destaque para a realização do Festival das Sopas do Concelho de Santarém, com a presença de várias Associações do Concelho e ainda com a existência de quatro restaurantes dinamizados por associações, nomeadamente, Associação Amigos das Caneiras, ADCR Os Tricofaites, Associação Caçadores de Achete e Clube de Caçadores do Arneiro das Milhariças. Vão existir quatro tasquinhas na Arcada do Petisco (na entrada da Casa do Campino) dinamizadas por quatro clubes do Concelho, Rugby Clube de Santarém, Associação Académica de Santarém, União Desportiva de Santarém e Vitória Clube de Santarém.

No centro da Casa do Campino funcionará a Praça das Freguesias do Concelho, uma importante montra da identidade do nosso território.

No dia 21 de março destaca-se a inauguração da nova residência de estudantes do Instituto Politécnico de Santarém na Escola Superior Agrária e apresentação do projeto da nova residência na ex-EPC, com a presença do Sr. Ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Importa ainda destacar a Sessão Solene de Outorga de Condecorações do Município de Santarém, dia 22 de março às 10.30h no Convento de São Francisco.