Morreu Manuel Borges

Manuel Borges, fundador da Paniborges, faleceu esta sexta-feira, dia 7 de março, aos 91 anos de idade.



A Panificadora Paniborges foi fundada em 1910. Manuel Borges foi o fundador de uma indústria de panificação tradicional portuguesa com mais de 100 anos de experiência na produção e distribuição de produtos de panificação, sendo uma referência na área das padarias e pastelarias da zona centro do Ribatejo.



Ao longo dos anos, com o fundador, que foi também diretor de produção, a Paniborges passou por uma processo de reestruturação para se adaptar aos mais altos padrões de fabrico, mantendo sempre a ligação aos saberes, sabores e tradições das gerações anteriores,



O processo tradicional de fabrico foi idealizado por Manuel Borges, que segundo a empresa confere características genuínas aos produtos, satisfazendo as exigências e necessidades dos clientes, cumprindo ao detalhe as orientações legais do sector.



Em 2016, Manuel Borges foi o profissional do ano distinguido pelo Rotary Club de Almeirim



Foto do João Vasco Borges