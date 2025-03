Amigos da Natureza de Alpiarça comemoram 1º aniversário

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) comemorou o seu primeiro aniversário no passado dia 8 de março, numa iniciativa que contou com quase 50 participantes.

Inicialmente, no programa, estava prevista uma visita guiada ao espaço natural junto à Barragem dos Patudos, de manhã, e um almoço tradicional, ao ar livre, na mesma zona. Contudo, face às condições meteorológicas adversas, a visita guiada foi adiada para um dia “mais soalheiro” e as palestras e o almoço transferidos para um salão do Clube Desportivo “Os Águias”, em Alpiarça.

Pelas 11h00, os participantes, cerca de quatro dezenas e meia, foram recebidos com o tradicional “Café das Velhas” e “bolos de noivo” (“ferraduras”) a que se seguiu a palestra “Território e Gentes”, com Ricardo Hipólito. O orador, um estudioso dos usos e costumes das gentes da região, abordou a evolução geográfica e humana de Alpiarça, realçando a importância do Tejo na vida das populações, bem como o papel dos avieiros e dos arroteadores no desenvolvimento local.

Embora não participando no almoço por motivo de agenda, a presidente da Câmara Municipal e o presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça estiveram presentes para felicitar a AANA pelo seu 1º aniversário, aproveitando o Dia Internacional da Mulher para distribuir flores às mulheres presentes.

O almoço, a cargo do cozinheiro alpiarcense Marco Rodrigues, baseou-se na tradição local, com carapaus de escabeche, queijos, carne de alguidar, miga fervida, arroz com feijoca, pão caseiro e abafado e vinhos de produtores de Alpiarça. O arroz-doce e a fruta da época completaram a refeição.

A encerrar a atividade, Joaquim Nascimento, Presidente, Teresa Fonseca e João Galante da Direção da AANA agradeceram todos os apoios recebidos e apresentaram um breve balanço do primeiro ano de vida da associação, com as atividades desenvolvidas e as perspetivas de futuro.