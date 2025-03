ULS Lezíria aposta na inovação digital para melhorar o atendimento aos utentes

Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) esteve presente na sessão “Digitalize e transforme o atendimento clínico com a IA”, um evento dedicado à inovação e transformação digital na saúde, realizado no dia 27 de fevereiro, no Porto.

O diretor do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação, Pedro Teixeira, acompanhado de três outros funcionários da ULS Lezíria, participou numa mesa-redonda ao lado de outros líderes do setor, onde partilhou a experiência da ULS Lezíria na implementação de soluções tecnológicas inovadoras. O objetivo foi explicar as melhorias da gestão hospitalar implementadas para proporcionar uma experiência mais eficiente e fluida para utentes e profissionais de saúde.

Entre as soluções apresentadas, foi destacado o Sistema Avançado de Gestão de Atendimento que está a mudar a forma como os utentes da ULS Lezíria são recebidos e acompanhados, tanto em contexto hospitalar como de cuidados de saúde primários. As vantagens são várias: rapidez e organização no atendimento, maior produtividade e otimização dos recursos internos, informação em tempo real e maior segurança de dados, integração com os sistemas SClínico e SONHO, garantindo maior eficiência na gestão de dados e, por fim, implementação de sinalética digital personalizada.

Outro destaque foi a App Utente (myulsleziria) que está a transformar a experiência dos utilizadores, possibilitando-lhe receber notificações de consultas e exames, aceder de forma simples e segura a agendamentos, consultar resultados de exames a qualquer momento, reduzir deslocações desnecessárias ao hospital e diminuir significativamente a taxa de ausência nas consultas.

O futuro da saúde passa pela tecnologia e a ULS Lezíria está a trabalhar para oferecer um serviço cada vez mais moderno, eficiente e centrado no utente.