Escritora Maria João Lopo de Carvalho na Escola Básica e Secundária da Chamusca

No âmbito do Mês da Leitura, a Escola Básica e Secundária da Chamusca recebeu, no dia 10 de março, a escritora Maria João Lopo de Carvalho para a conferência “A minha viagem com Luís Vaz de Camões – Até que o amor me mate”.

O encontro, promovido pelo Município da Chamusca em parceria com o Agrupamento de Escolas, decorreu no novo auditório da escola sede e contou com a participação de dezenas de alunos do Ensino Secundário, proporcionando-lhes uma experiência enriquecedora sobre literatura e história.

O Mês da Leitura é dinamizado pela Rede de Bibliotecas da Chamusca, em articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares, e integra as comemorações do V Centenário do Nascimento de Camões, através da iniciativa “Camões, Engenho e Arte”, promovida em colaboração com os diferentes serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Sob o tema “Ler é criar pontes”, a iniciativa celebra a Leitura’2025 com uma programação diversificada e inspiradora, que inclui encontros com autores, sessões de contadores de histórias, espetáculos de marionetas, leituras partilhadas e atividades interativas que promovem o prazer da leitura e o poder das palavras.