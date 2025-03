Mostra de Vinhos do Tejo ruma a Lisboa já este sábado, 29 de março

Com uma contínua e forte aposta na promoção em mercados externos, bastante recetivos aos Vinhos do Tejo, o ano de 2025 vai ser marcado por um reforço de eventos – de contacto com o consumidor e venda direta – no nosso país. A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) está assim empenhada em implementar uma estratégia de eventos, em que a partilha de conhecimento e prova dos vinhos da região do Tejo aconteça de forma mais personalizada e em pequenos comités. Já planeados, são três os eventos onde vão estar única e exclusivamente Vinhos do Tejo: TEJO A COPO, em Santarém (já realizado) e em Tomar (dia 11 de outubro), e TEJO NA PRAÇA, em Lisboa, a 10 de maio. A CVR Tejo está atenta ao mercado e decidiu apoiar o regresso do evento LISBOA & TEJO, pelas suas características de dimensão e foco. O evento é já este sábado, dia 29 de março, entre as 14h30 e as 19h30, no Hotel Real Palácio, em Lisboa.

Depois de realizado em 2019 e 2022, esta é 3.ª edição do LISBOA & TEJO e são treze os produtores de Vinhos do Tejo confirmados: Casa Cadaval, Casa Romani Vini, Família Cardoso, Hugo Mendes, Pinhal da Torre, Quinta da Atela, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta de Vale Fornos, Quinta do Casal Branco, Quinta do Casal das Freiras, Quinta do Sampayo, Zé da Leonor. Uma seleção cuja autoria coube aos organizadores do evento, ou seja, à dupla Sara e João Quintela, da Garrafeira Néctar das Avenidas, e à Helena e Alberto Muelle, da loja de vinhos Wines 9297. Os bilhetes podem ser comprados à entrada do evento, por um valor de €15,00, que inclui copo de prova. Para além da mostra de vinhos, vai acontecer uma prova especial, intitulada Vinhos de “ontem”…. Está marcada para as 16h00 e dos 14 vinhos em prova, metade são do Tejo e de duas grandiosas e conceituadas casas: o Falcoaria branco e tinto de 2014 e o Falcoaria branco e tinto de 2016, da Quinta do Casal Branco; e a dupla de monocastas Casa Cadaval Trincadeira Preta tinto 1995 e Casa Cadaval Cabernet Sauvignon tinto 1996, da Casa Cadaval. Esta prova decorre numa sala privada e o número de lugares é limitado. Tem um custo de €25,00.

Em jeito de balanço, o primeiro da série de eventos com Tejo em nome próprio já aconteceu e voltou a deixar todos orgulhosos: organização e produtores satisfeitos, por um lado, e público entusiasmado, por outro. Falamos do TEJO A COPO, que se realizou no passado dia 08 de março, no Convento de São Francisco, em Santarém. Foi a edição que teve mais produtores – num total de 28, número que, por falta de espaço não pode ser maior – e por onde passaram cerca de 1000 enófilos empenhados em conhecer e provar Vinhos do Tejo. Este ano, à semelhança de 2024, haverá uma segunda edição de TEJO A COPO, no dia 11 de outubro, em Tomar. O outro evento com Vinhos do Tejo em exclusivo – e aberto ao público – é o TEJO NA PRAÇA, sendo que vai ser uma estreia no que toca a uma mostra de Vinhos do Tejo a solo em Lisboa. Realiza-se no sábado, dia 10 de maio, no local que dá nome ao evento, ou seja, na Praça, do Hub do Beato.

LISBOA & TEJO

Data: Sábado, dia 29 março de 2025

Horário: 14h30 às 19h30

Local: Hotel Real Palácio – Rua Tomás Ribeiro, 115, 1050-228 Lisboa

Entrada: €15,00 (inclui copo de prova)