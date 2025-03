GNR realiza operação para sensibilizar finalistas e reforçar segurança

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar, entre os dias 24 de março e 13 de abril, a operação “Spring Break 2025”, em todo o território nacional. O objetivo é sensibilizar os alunos finalistas para a importância de evitar comportamentos de risco, garantindo a segurança rodoviária durante as suas deslocações e também nos locais de diversão noturna.

Com a aproximação das férias escolares de Páscoa, entre 7 e 21 de abril, milhares de jovens do 9.º e 12.º anos preparam-se para as tradicionais viagens de finalistas, maioritariamente para zonas balneares no sul de Espanha. Para acompanhar estes movimentos, a GNR vai realizar ações de fiscalização e patrulhamento conjunto com a Guardia Civil de Espanha e a Gendarmerie Nationale de França.

A operação será dividida em duas fases: A primeira fase, entre 24 de março e 4 de abril, será dedicada à sensibilização, através de ações desenvolvidas pelos militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário. Os alunos serão alertados para os perigos do consumo de álcool e drogas, bem como outros comportamentos de risco associados a estas viagens e ao período de férias.

A segunda fase, de 5 a 13 de abril, irá focar-se na fiscalização nas principais fronteiras terrestres: Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António. Estas operações contarão com o apoio de binómios cinotécnicos (cães de deteção de droga), além da colaboração das autoridades espanholas, para detetar eventuais ilícitos e assegurar as condições de segurança dos veículos que transportam os jovens.

A operação insere-se na campanha Escola Segura 2024/2025 e pretende reforçar o compromisso da GNR com a proteção dos jovens e a prevenção de situações de risco durante este período festivo.