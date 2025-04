Alpiarça é o único a participar no desafio internacional “City Nature Challenge” 2025

Pela primeira vez, o município de Alpiarça vai participar no “City Nature Challenge 2025”, um evento internacional onde as pessoas procuram, fotografam e registam na aplicação iNaturalist plantas e animais que vivem na natureza, em áreas municipais de todo o mundo.

A competição, que decorre de 25 a 28 de abril de 2025, pretende verificar quem consegue fazer mais observações da natureza, quem encontra o maior número de espécies e quem envolve mais pessoas! Conhecer as espécies do nosso município e onde se encontram, ajuda-nos a preservá-las e a estudá-las!

A única maneira de conseguirmos realizar esta tarefa é em conjunto. Ao participar no desafio do “City Nature Challenge”, não só aprende mais sobre a Natureza de Alpiarça, como, também, pode tornar o Município de Alpiarça um lugar melhor, para si e para todos.

A forma de participar é simples. Instale a aplicação iNaturalist no telemóvel; Registe uma conta, caso ainda não tenha; Fotografe plantas e animais que encontre na natureza, na área de Alpiarça entre 25 e 28 de abril; Carregue as imagens na aplicação iNaturalist, no projeto “City Nature Challenge 2025 – Alpiarça”.



Aprenda mais sobre as espécies que o rodeiam à medida que os seus registos são identificados e validados pela comunidade iNaturalist. Esta competição é organizada pelas equipas de ciência cidadã do Museu de História Natural do Condado de Los Angeles e da Academia de Ciências da Califórnia.



É um projeto de ciência cidadã que é realizado em todo Mundo. Alpiarça é das mais de 650 cidades envolvidas nesta competição a nível mundial, destacando-se no panorama nacional como sendo o único concelho a participar no projeto! A Câmara Municipal de Alpiarça e a Universidade de Évora, através do Projeto REWET, e em colaboração com a Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça, estão entusiasmados por, pela primeira vez, trazer a Alpiarça o “City Nature Challenge”.