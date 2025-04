Almeirim recebe caminhada sénior e inclusiva

A Caminhada Sénior e Inclusiva “MAIS Lezíria”, organizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e pelo município de Almeirim, decorre no dia 16 de abril, a partir das 10h00, com início no Parque Urbano da Zona Norte em Almeirim.

Tem um percurso de aproximadamente 4 km e um grau de dificuldade baixo. O evento termina com um piquenique partilhado e animação musical.

Para mais informações contacte o setor de Desporto do seu município.