Cineteatro da Chamusca acolhe 300 alunos numa homenagem ao 25 de Abril

Na sexta-feira, 4 de abril, o Cineteatro da Chamusca encheu-se, de cor, alegria e emoção para um evento especial que reuniu os alunos do 1.º ciclo e do 5.º ano do Agrupamento de Escolas do Concelho. A iniciativa inserida no âmbito das comemorações do 25 de Abril, acolheu a apresentação do livro “A História que um Dia Vais Contar”, da autoria de Pedro Dionísio.

Neste espetáculo, criado especialmente para o público infantil, a música e os vídeos transmitidos assumiram o fio condutor do evento, abordando questões fundamentais, tais como respeito mútuo, união, empatia, esperança e compromisso com um futuro melhor. Durante a apresentação, as crianças participaram ativamente, refletindo sobre valores essenciais, como a paz, a amizade, a sustentabilidade e a coragem, numa experiência profundamente enriquecedora.

Entre os momentos mais marcantes, destacou-se a presença do Capitão de Abril, o Tenente-Coronel Orlindo Pereira, que relatou, na primeira pessoa, os dias que antecederam a Revolução dos Cravos. O seu testemunho direto proporcionou aos alunos uma verdadeira lição de história e destacou a importância da liberdade e da democracia.

Com o objetivo de preservar esta experiência, foi feita a gravação da música “A História que um Dia Vais Contar” interpretada pelas crianças. Esse registo será editado em vídeo e partilhado com a comunidade educativa. Esta iniciativa valoriza a expressão das gerações mais novas e sublinha o papel da cultura na construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

Cada criança recebeu um exemplar do livro, oferecido pelo Município da Chamusca, com objetivo de que a mensagem de liberdade e cidadania perdure muito para além deste dia especial.

Iniciativas como esta contribuem para transmitir às novas gerações os valores essenciais para o seu desenvolvimento cívico, cultural e humano, proporcionando uma abordagem pedagógica e envolvente para celebrar uma das datas mais significativas da história contemporânea de Portugal.