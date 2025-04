Aceleras da Charneca comemoram 18.º aniversário em Fazendas de Almeirim

O Grupo Motard “Os Aceleras da Charneca” celebra no próximo dia 19 de abril, o seu 18.º aniversário, com um programa recheado de atividades e animação, em Fazendas de Almeirim.

A festa começa às 13h00 com o almoço e prolonga-se até à noite com diversas iniciativas que prometem juntar motards, famílias e amigos num ambiente de convívio e boa disposição. Pelas 15h00 haverá animação, seguida de lanche às 17h00. Às 18h00 decorre o sorteio do tradicional presunto, momento já habitual nas comemorações do grupo.

Às 19h00 terão lugar as entregas de lembranças, seguidas do jantar marcado para as 20h00. O ponto alto da noite está reservado para as 22h, com o aguardado concerto da banda de covers The Peorth, que promete os grandes clássicos do rock.

A organização convida todos a participar e a trazer os seus amigos e amigas: “Apareçam e tragam os vossos amigos e amigas!”, apela o cartaz do evento. A localização do encontro será na Rua Capitão Salgueiro Maia, nas Fazendas de Almeirim.

A entrada é livre, mas a organização relembra que não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido no evento.