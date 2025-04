FIFCA25 traz o melhor do folclore internacional de 24 de abril a 1 de maio

De 24 de abril a 1 de maio, Almeirim e os concelhos de Alpiarça, Benavente, Chamusca, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos e Tomar voltam a acolher o FIFCA – Festival de Internacional de Folclore, Cultura e Artes, que este ano celebra mais uma edição sob o lema “O Mundo Aqui Tão Perto”. O evento, promovido pela Associação FIFCA, volta a reunir grupos internacionais numa mostra vibrante de música, dança, cor e tradição, reforçando o papel da cultura como ponto de encontro entre povos.

A sessão solene de inauguração acontece a 24 de abril, pelas 17h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, seguindo-se o simbólico içar das bandeiras na Praça Lourenço de Carvalho. A Gala das Nações, que está marcada para essa mesma noite no IVV Multiusos de Almeirim, assinala o arranque oficial das atuações com a participação de grupos de países como a Argentina, Bulgária, Kosovo, Lituânia, México, Chile, Polónia e um grupo folclórico mexicano que está sediado em Portugal.

Durante uma semana, os grupos visitantes vão atuar nos cinco concelhos da região envolvidos na organização do evento, que são Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos e Tomar, promovendo o intercâmbio cultural e o diálogo entre comunidades através do folclore, da música e das tradições populares.

O festival encerra a 1 de maio, com a Gala de Encerramento no IVV Multiusos de Almeirim, reunindo todas as comitivas internacionais.

Criado em 2014, o FIFCA nasceu do sonho de abrir Almeirim e a região ao mundo, através da linguagem universal da música e da dança. Desde então, o festival tem crescido em dimensão e prestígio, trazendo todos os anos a Portugal grupos vindos de todos os continentes e promovendo a multiculturalidade junto das comunidades locais.

Ao longo de mais de uma década, o FIFCA já contou com a presença de centenas de artistas oriundos de países como Índia, México, Brasil, Indonésia, Geórgia, Ucrânia, Polónia, Itália, entre muitos outros.

O FIFCA é hoje uma marca cultural da região do Ribatejo e uma celebração da tradição, da diversidade e da beleza intemporal do folclore.