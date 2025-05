Ricardo Araújo Pereira faz piada com candidatura de Pedro Ribeiro a Santarém

Ricardo Araújo Pereira mostrou, no programa desta terça-feira, um vídeo Pedro Ribeiro a e a ligação a ovos.

Neste vídeo que o autarca publicou na Páscoa, Pedro Ribeiro exibia um ovo e dizia: “Isto é um ovo da Páscoa. Algo que só usamos em época de festas. Isto é um ovo com gema e com clara que se usa o ano inteiro. Entre os dois há muitas diferenças. Tudo é importante, mas no final o que precisamos é dos ovos, com gema e com clara, o ano todo. Mesmo não sendo scalabitano de gema, a minha intenção é clara e vem recheada de vontade e compromisso de fazer Santarém de novo sentir-se Capital o ano todo e não apenas em dias de festa. Boa Páscoa. “