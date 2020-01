Footkart Formação Treinadores

O Footkart EFKA promoveu em parceria com o Alto Rendimento duas ações de formação para treinadores, numa iniciativa de enorme sucesso. Duas ações de formação sempre com mais de 25 treinadores em cada uma delas que espelha a adesão e o interesse por parte das mesmas, com temáticas objectivas e pertinentes ao dia a dia na formação de futebol pode-se concluir que as ações foram delineadas a pensadas em prol do enriquecimento de todos os participantes.



Com parte teórica e parte prática prendeu-se exemplificar em campo os ensinamentos leccionados pelos formadores. Relembrar que no dia 21 de dezembro tivemos, “Trabalho Individual numa Equipa de Futebol”, e no dia 11 de janeiro, “Operacionalização do Treino no Futebol de Formação”.

O Footkart permitiu assim a um número significativo de treinadores a aquisição de dois créditos para a renovação da sua cédula de treinador de futebol num futuro próximo.



“A terminar um agradecimento especial aos Formadores, à Alto Rendimento, aos Jogadores Footkart que mostraram disponíveis para estarem na parte prática, aos alunos estagiários do Agrupamento de Escolas de Alpiarça, ao responsável no Footkart pela dinamização de ações de formação Professor Pedro Caniço e à Câmara Municipal de Almeirim pela colaboração com a disponibilização dos espaços … Sem todos eles seria impossível fazer / desenvolver o trabalho que fazemos em prol do Futebol de Formação”, destaca Vasco Carvalho.