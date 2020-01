Orfeão organiza tarde de fados

O Orfeão de Almeirim está a organizar uma Tarde de Fados em que passarão pelo palco do Cine-Teatro de Almeirim, no dia 9 de fevereiro, grandes vozes do fado como Ana Paula Gonçalves, Guilherme Frazão, Madalena Gil e Diogo Carapinha, acompanhados pelo aclamado Guitarra Portuguesa, Custódio Castelo e pelo Guitarra Clássica, Carlos Garcia.

Os bilhetes estão disponíveis junto dos elementos do Orfeão de Almeirim, através do telefone do Orfeão 912 827 414, na Câmara Municipal de Almeirim e na Bilheteira do Cine-Teatro (30min. antes do espetáculo).

O bilhete confere ainda a possibilidade de ganhar um vinil autografado por Custódio Castelo.