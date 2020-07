Covid-19: Saiba quantos casos há ativos em Almeirim

Mesmo sem a divulgação oficial, o Jornal O ALMEIRINENSE sabe que ao dia de hoje existem 10 pessoas em vigilância ativa no concelho de Almeirim.



Até este dia existem ainda 36 casos confirmados no concelho, com 33 pessoas recuperadas, um óbito e dois casos ativos no concelho.



Portugal regista esta sexta-feira mais 11 mortes por covid-19, um aumento de 0,7%, somando-se um total de 1598 vítimas mortais no país desde o início do surto. Há mais 374 pessoas infectadas, uma taxa de crescimento de 0,87% que eleva para 43.156 o número total de casos identificados em Portugal.