PJ, SEF e ACT realizam Mega Operação em Almeirim

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificou 150 estrangeiros como potenciais vítimas dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal e terá detido pelo menos três pessoas numa operação que está a decorrer hoje em Almeirim e também em Alpiarça.



A operação surge no âmbito de uma investigação que visa averiguar a situação de imigrantes asiáticos a trabalhar na agricultura na região de Santarém.



Os inspetores do SEF estão a cumprir três mandados de detenção e outros 40 de busca domiciliária e apreensão de viaturas, acrescentou.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou foram ainda apreendidas várias viaturas de alta cilindrada.



As potenciais vitimas vão começar a ser ouvidas em Santarém e para isso, o nosso jornal sabe, que existem seis tradutores e dezenas de agentes envolvidos na operação que se vai prolongar ao longo do dia.



(atualização)