Requalificação em Paço dos Negros planeada

A área envolta pelo cemitério de Paço dos Negros, situada no concelho de Almeirim, vai ser restaurada. A restauração do espaço para um ambiente mais familiar foi algo que, segundo Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, “ao longo dos anos Paço dos Negros foi solicitando, e bem, um espaço de lazer para crianças e adultos”.

Na área que envolve o cemitério, serão colocados novos equipamentos para o parque infantil, para a população mais jovem, e para o parque geriátrico, dedicado para a população mais idosa. Sobre esse ponto, a mesma fonte afirma que os equipamentos “já foram adquiridos”.

O espaço também vai ter duas áreas: uma de estadia informal que vai ser pavimentada com saibro (areia grossa com pequenas pedras à mistura) com mesas e cadeiras à volta e onde também vão ser plantadas árvores. A outra área terá relva natural e com paço japonês de chulipas em madeira e sem retirar as árvores. Para além destas requalificações, também vai ser construído um ringue de relva sintética e com vedação em malha eletrosoldada e uma sebe com arbustos de média dimensão. O espaço também vai manter o palco e recuperar as áreas ajardinadas com “inertes e revestimentos naturais”.

O presidente da Câmara de Almeirim admite que o objetivo é ter “este espaço concluído ao mesmo tempo que terminamos os passeios na Rua Gen Humberto Delgado e no alcatroamento dessa rua e da Zona Industrial”.

Mariana Cortez